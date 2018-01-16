03:52 17 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Екатеринбург - город-организатор ЧМ-2018

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  • Города России. Екатеринбург
  • Смотровая площадка на небоскребе Высоцкий в Екатеринбурге
  • Города России. Екатеринбург
  • Ротонда
  • Смотровая площадка на небоскребе Высоцкий в Екатеринбурге
  • Города России. Екатеринбург
  • Города России. Екатеринбург
  • Города России. Екатеринбург
  • Города России. Екатеринбург
  • Вид на Екатеринбург с колокольни храма Большой Златоуст
© Sputnik/ Павел Лисицын
Вид на новостройки и кино-концертный театр "Космос" с набережной одного из городских прудов в Екатеринбурге.

Одиннадцать городов России проведут у себя матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018, одним из этих городов станет Екатеринбург.

Екатеринбург – самый крупный город на сухопутной границе Европы и Азии.

Екатеринбург располагается на берегу реки Исети.

В 2002 году комиссия ЮНЕСКО признала Екатеринбург одним из 12 идеальных городов мира. Среди городов-миллионников России нет другого такого хорошо скомпонованного мегаполиса.

История Екатеринбурга богата первооткрытиями и подвигами. В городе много достопримечательностей, музеев и храмов для посещения.

Среди знаменитых уроженцев Екатеринбурга — первый президент России Борис Ельцин, министр юстиции РФ Павел Крашенников, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, писатель Павел Бажов, скульптор Эрнст Неизвестный и многие другие.

Sputnik представляет фотоинформацию о городе-организаторе чемпионата мира по футболу-2018.

Стадион Екатеринбурга — в инфографике "Екатеринбург Арена">>




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