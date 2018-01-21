Санкт-Петербург — город-организатор ЧМ 2018

Северная столица станет местом проведения матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России

Санкт-Петербург — Северная столица России и самый северный город-миллионник, расположенный в этих широтах. На сегодняшний день там проживают более 5 миллионов человек.

Основанный в 1703 году Петром I, Петербург впоследствии стал ассоциироваться с именем российского императора.

Этот крупный мегаполис стал своего рода воротами России в Европу, а выход в Балтику дал стране новые торговые возможности. Началась новая эра для российского флота.

Санкт-Петербург также считается культурной столицей России: десятая часть всех памятников архитектуры и культуры национального и регионального значения сосредоточены в этом городе, а любителям истории искусства доступны свыше 200 музеев.