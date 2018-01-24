Что общего у ЧМ-2018 в России и сахарного тростника из Бразилии

Современный футбол практически нельзя представить без Бразилии. И участие этой страны в ЧМ-2018 по футболу в России не ограничится матчами сборной и выездом болельщиков.

Дело в том, что официальный мяч чемпионата Telstar 18 будет изготовлен из бразильских материалов в городе Триунфу штата Риу-Гранди-ду-Сул компанией Arlanxeo.

Новшество мяча в его экологичности: поиск и разработка качественных и приемлемых для футбола материалов далеко не всегда положительно влияют на окружающую среду. Arlanxeo же решила использовать натуральные материалы.

Sputnik Бразилия взял эксклюзивное интервью у Маркуса Оливейры, директора по продажам и маркетингу Arlanxeo.

Оливейра рассказал, что материал, из которого сделан мяч, называется Keltan Eco (от слова "экология"), а производится он в Триунфу с 2011 года. При его изготовлении используется технология полимеризации этилен-пропиленового каучука.

"Сырье для этого продукта — биологический этилен — извлекается из сахарного тростника. Производство резины Keltan Eco благодаря натуральному сырью связано со значительно меньшими выбросами углеводорода по сравнению с полимерами, добываемыми из полезных ископаемых", — сообщил Оливейра.

Keltan Eco наносится сразу под поверхность мяча и отвечает за его упругость.

По словам представителя компании, мячи с применением произведенного ею материала уже эксплуатировались различными клубами, в том числе мадридским "Реалом".

Новинка, предусмотренная для чемпионата, состоит в том, что впервые в истории мундиаля игра будет вестись мячом, созданным с использованием такого материала. По словам Маркуса Оливейры, речь идет о "на 70% биологическом составе".

"Экологичность была одним из главных критериев при отборе материалов для официального мяча чемпионата, они хотели создать новый мяч с использованием высокотехнологичных материалов, обладающих высокой производительностью и экологическими свойствами", — продолжил Оливейра.

Кроме мячей, материалы Arlanxeo и резина из бразильского сахарного тростника могут использоваться и в гражданском строительстве, и в авиации. Компания стремится к сокращению выбросов углекислого газа во всех сферах современной жизни.