19:48 24 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Официальный мяч чемпионата мира по футболу - 2018 Telstar 18, архивное фото

Что общего у ЧМ-2018 в России и сахарного тростника из Бразилии

© Sputnik/ Александр Вильф
FIFA - 2018
Получить короткую ссылку
15 0 0

Современный футбол практически нельзя представить без Бразилии. И участие этой страны в ЧМ-2018 по футболу в России не ограничится матчами сборной и выездом болельщиков.

Дело в том, что официальный мяч чемпионата Telstar 18 будет изготовлен из бразильских материалов в городе Триунфу штата Риу-Гранди-ду-Сул компанией Arlanxeo.

Валерий Рейнгольд
rusfootball.info
Рейнгольд: сюрпризов на ЧМ-2018 не будет, за олимп поборются 5 команд
Новшество мяча в его экологичности: поиск и разработка качественных и приемлемых для футбола материалов далеко не всегда положительно влияют на окружающую среду. Arlanxeo же решила использовать натуральные материалы.

Sputnik Бразилия взял эксклюзивное интервью у Маркуса Оливейры, директора по продажам и маркетингу Arlanxeo.

Оливейра рассказал, что материал, из которого сделан мяч, называется Keltan Eco (от слова "экология"), а производится он в Триунфу с 2011 года. При его изготовлении используется технология полимеризации этилен-пропиленового каучука.

"Сырье для этого продукта — биологический этилен — извлекается из сахарного тростника. Производство резины Keltan Eco благодаря натуральному сырью связано со значительно меньшими выбросами углеводорода по сравнению с полимерами, добываемыми из полезных ископаемых", — сообщил Оливейра.

Keltan Eco наносится сразу под поверхность мяча и отвечает за его упругость.

По словам представителя компании, мячи с применением произведенного ею материала уже эксплуатировались различными клубами, в том числе мадридским "Реалом".

Новинка, предусмотренная для чемпионата, состоит в том, что впервые в истории мундиаля игра будет вестись мячом, созданным с использованием такого материала. По словам Маркуса Оливейры, речь идет о "на 70% биологическом составе".

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 20
© Sputnik/ Алексей Куденко
МИА "Россия сегодня" к ЧМ-2018 открыло горячую линию для журналистов
"Экологичность была одним из главных критериев при отборе материалов для официального мяча чемпионата, они хотели создать новый мяч с использованием высокотехнологичных материалов, обладающих высокой производительностью и экологическими свойствами", — продолжил Оливейра.

Кроме мячей, материалы Arlanxeo и резина из бразильского сахарного тростника могут использоваться и в гражданском строительстве, и в авиации. Компания стремится к сокращению выбросов углекислого газа во всех сферах современной жизни.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФИФА, Бразилия, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Шабнами Сурайё - таджикская эстрадная певица, архивное фото
    Оттанцевались

    Налоговый комитет Таджикистана обвинил 102 певцов, музыкантов и танцовщиц в укрывательстве доходов и неуплате налогов.

  • Церемония презентации Баку Экспо 2025 в Давосе
    Добро пожаловать в Баку!

    "Баку ЕХРО-2025" презентовали в Давосе: Азербайджан успешно организовывал международные мероприятия, а значит, есть все условия для проведения выставки.

  • Нефтяной трубопровод, архивное фото
    Торг уместен

    "Транснефть" рассказала о торгах Минска и Москвы за тарифы на транзит российской нефти по территории Беларуси.

  • Сайт Русское общество Абхазии
    Ищите нас в Интернете!

    "Русское общество Абхазии" запустило свой сайт: на нем есть информация об организации и о том, какую помощь оказывает правительство России своим соотечественникам в Абхазии.

  • Мемориал Великой Отечественной войны близ Леушен
    Чтобы помнили

    Посольство России и мэрия молдавского села Леушен, где был осквернен памятник героям Ясско-Кишиневской операции, рассмотрели перспективы его совместной реконструкции.

  • Алиса Блинцова
    Русский образ

    Представитель НКО "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова заявила, что выводы британского исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии неоднозначны.

  • кадр из мульфильма Маша и медведь
    "Маша и медведь" по-осетински

    В Северной Осетии планируют перевести мультсериалы "Фиксики" и "Маша и Медведь" на осетинский язык и использовать их в качестве методического материала.

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Шабнами Сурайё - таджикская эстрадная певица, архивное фото
    Оттанцевались

    Налоговый комитет Таджикистана обвинил 102 певцов, музыкантов и танцовщиц в укрывательстве доходов и неуплате налогов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ
Афганский Брюс Ли — Аббас Ализадэ
СПУТНИК_В Лондоне представили автомобиль с системой распознавания эмоций водителя
Угадай, что я думаю: в Лондоне показали распознающий эмоции автомобиль
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054