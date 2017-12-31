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Нужно ли строить в Узбекистане атомную станцию?
  • Да, это обеспечит энергетическую безопасность страны и поможет экономике
    54.7% (250)
  • Проект интересный, но нужно просчитать все плюсы и минусы
    9.0% (41)
  • Нет, атомная энергетика несет в себе много экологических и техногенных рисков
    8.5% (39)
  • Узбекистану нужно развивать другие виды добычи энергии, например солнечную и ветровую
    27.8% (127)
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