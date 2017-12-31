Служба национальной безопасности совместно с представителями Государственного таможенного комитета пресекла преступную деятельность группы лиц, занимавшейся контрабандой и реализацией наркотиков
Инспекторы Управления безопасности дорожного движения начали массово штрафовать пешеходов за нарушения правил дорожного движения
Сотрудники столичной милиции задержали автомобиль "Матиз", невидимый для системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, работающей на перекрестках Ташкента
В Узбекистане задержали двоих мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации — по статье "Мужеложство" им грозит до трех лет лишения свободы.
Накануне Северная Корея провела испытания баллистической ракеты "Хвасон-15", чем нарушила резолюцию ООН. Экстренное совещание будет проведено в Нью-Йорке с участием Японии и Южной Кореи
Следующее появление в суде Саипова, обвиняемого в организации атаки в Нью-Йорке, запланировано на 23 января 2018 года
Мужчина обещал за деньги решить вопросы с нарушением сроков пребывания в стране и закрытием въезда иностранным гражданам на территорию России.
Мошенники принимали у людей деньги, драгоценности, имущество, домашний скот и автотранспорт; взамен они давали обещание выплачивать колоссальные проценты
Молодого мужчину сбил автомобиль Matiz, управлявший им водитель не оказал пострадавшему помощи и скрылся с места ДТП; ехавший следом Spark переехал лежавшего на дороге пешехода
В Сургуте правоохранители изъяли у выходца из Центральной Азии полтора килограмма наркотиков
После побега троих преступников из психиатрической больницы усиленного наблюдения правоохранители проверяют деятельность учреждения
Вулкан выбросил столб дыма и пепла, значительно осложнив обстановку на острове и в окрестностях
В результате вспышки один человек получил ожоги средней степени тяжести, а трое учеников школы №1 незначительно пострадали от ударной волны
Правительственные силы Афганистана задержали влиятельного полевого командира группировки ИГИЛ Шерзода Анварова
Особое внимание правоохранители уделят выявлению случаев проживания без постоянной или временной прописки, соблюдению правил пребывания на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства
Узбекские пограничники задержали крупную партию контрабандных мобильных телефонов и табачных изделий, а также медикаментов и обуви
Гражданин Кыргызстана с поддельным паспортом свободно передвигался по территории стран, входящих в СНГ
Молодая женщина вербовала в столице людей для участия в террористической деятельности
Отметим, что летом подобный случай закончился трагедией: мать заперла троих детей в квартире, и двое из них задохнулись из-за жары
Пожар начался в цеху по производству вспененного полиэтилена, а затем охватил крыши пяти соседних цехов