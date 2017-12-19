Мирзиёев направил Трампу соболезнования в связи с крушением поезда

По данным СМИ, в результате железнодорожной аварии погибли шесть человек, 77 госпитализированы

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил главе США Дональду Трампу соболезнования в связи с крушением поезда.

"С глубокой скорбью воспринял печальную весть об аварии пассажирского поезда в штате Вашингтон, приведшей к человеческим жертвам", — написал руководитель республики.

Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки родным погибших и пострадавших в трагедии.

В понедельник близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла сошедший с рельсов вагон рухнул прямо на шоссе.

Газета Seattle Times сообщила, что в результате железнодорожной аварии погибли шесть человек, 77 госпитализированы.

Телеканал KIRO-TV заявил со ссылкой на представителя Национального совета безопасности на транспорте, что поезд компании Amtrak следовал со скоростью 80 миль в час (128 километров в час), в то время как на этом участке максимальная разрешенная скорость составляет 30 миль в час (48 километров в час).

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.