В Луганске сообщили о семи обстрелах украинскими силовиками за сутки

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли самопровозглашенную Луганскую народную республику. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

© Sputnik/ Стрингер В Луганске обезвредили украинских диверсантов

По информации луганского ополчения, военные Украины использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным Луганска, военные обстреляли районы населенных пунктов Санжаровка, Алмазная, Первомайск, Калиново, Донецкий, Сокольники и Голубовка. Всего по территории ЛНР было выпущено порядка 165 снарядов.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили, что повреждены два автомобиля, а также частично два здания при минометном обстреле поселка Донецкий. Пострадавших нет.

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