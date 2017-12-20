Ташкентский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова возобновил работу, сообщает пресс-служба национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

Сегодня утром аэропорт столицы Узбекистана пришлось закрыть из-за сильного тумана. Сейчас прием и отправка воздушных судов возобновились в обычном режиме.

Напомним, 16 и 17 декабря аэропорты Узбекистана также были вынуждены вносить корректировки в расписание рейсов из-за сильного тумана.

Туманы в Центральной Азии наблюдаются преимущественно в холодный период года, с ноября по апрель, максимум повторяемости их отмечается в декабре-январе. В основном они наблюдаются в вечерние, ночные и утренние часы. Рассеяние туманов происходит днем после восхода солнца при некотором повышении температуры воздуха.

Основной причиной возникновения туманов в регионе является медленное натекание холодного воздуха на увлажненную предшествующими осадками теплую почву.

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