06:55 25 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Международный аэропорт Ташкента

Ташкентский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

Пресс-служба президента Татарстана
Происшествия
Получить короткую ссылку
192 0 0

Сегодня утром аэропорт столицы Узбекистана пришлось закрыть из-за сильного тумана

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова возобновил работу, сообщает пресс-служба национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

Сегодня утром аэропорт столицы Узбекистана пришлось закрыть из-за сильного тумана. Сейчас прием и отправка воздушных судов возобновились в обычном режиме.

Ташкент накрыл густой туман
© Sputnik/ Стрингер
Ташкентский аэропорт вновь закрыли из-за тумана
Напомним, 16 и 17 декабря аэропорты Узбекистана также были вынуждены вносить корректировки в расписание рейсов из-за сильного тумана.

Туманы в Центральной Азии наблюдаются преимущественно в холодный период года, с ноября по апрель, максимум повторяемости их отмечается в декабре-январе. В основном они наблюдаются в вечерние, ночные и утренние часы. Рассеяние туманов происходит днем после восхода солнца при некотором повышении температуры воздуха.

Основной причиной возникновения туманов в регионе является медленное натекание холодного воздуха на увлажненную предшествующими осадками теплую почву.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Туман снова может внести коррективы в расписание авиарейсов
Ташкентский аэропорт вновь закрыли из-за тумана
Аэропорт Ташкента возобновил свою работу
Теги:
Аэропорт Ташкента, Ташкент, Воздушный транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Невосполнимые утраты 2017 года
Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
В Иерусалиме Санта-Клаус верхом на верблюде раздает подарки горожанам
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054