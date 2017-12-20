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Задержание преступника

В Ташкенте задержали преступника из Казахстана

© Pixabay
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В настоящее время решается вопрос об экстрадиции злоумышленника в Республику Казахстан

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Узбекистане правоохранители задержали мужчину, который был объявлен в розыск в Казахстане за незаконное изготовление, хранение и перевозку без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
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Накануне в Главное управление внутренних дел поступила оперативная информация о том, что разыскиваемый мужчина находится в Ташкенте.

Согласно предоставленным данным, сотрудники ГУВД Ташкента разработали оперативный план по аресту преступника. Оказалось, что гражданин Казахстана ранее был неоднократно судим, является членом ОПГ.

В своей стране в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции преступника в Республику Казахстан.

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Теги:
наркотики, Казахстан, Ташкент



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