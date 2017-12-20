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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

Последние из могикан: СНБ задержала нескольких крупных валютчиков

© Sputnik/ Алексей Вовк
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Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении задержанных дела по статье 177 Уголовного кодекса (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей)

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Служба национальной безопасности задержала нескольких крупных валютчиков в Бухарской, Андижанской и Ташкентской областях, сообщает корреспондент Sputnik.

"Равшан Шарипов и Тухтасин Рузиев были задержаны в Бухаре с поличным в момент продажи покупателю 8610 долларов за 70 миллионов сумов. Всего у них было изъято 10 762 доллара, а также 11,1 миллиона сумов в качестве вещественных доказательств", — отметил представитель силового ведомства.

Кроме того, в Андижане задержан с поличным Рахматулло Рамазонов при продаже 6800 долларов за 55,6 миллиона сумов. По словам собеседника, он на постоянной основе занимался незаконной куплей-продажей иностранной валюты у себя дома.

Преступник за решеткой
© Sputnik/ Евгений Одиноков
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Другая спецоперация против валютчиков была проведена в Алмалыкском районе Ташкентской области. Представители правоохранительных органов задержали с поличным Жамолиддина Саттарова и Музаффара Расулова во время продажи 3 тысяч долларов за 24,6 миллиона сумов.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении задержанных дела по статье 177 Уголовного кодекса (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей).

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Теги:
СНБ, Анджианская область, Ташкентская область, Бухара, Валютный рынок



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