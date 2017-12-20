Выходец из ЦА получил 6 лет тюрьмы за пропаганду терроризма в России

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Суд на юге Таджикистана приговорил Фируза Абдулазизова к шести годам лишения свободы за пропаганду идей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) через социальные сети, сообщает Sputnik Таджикистан.
Абдулазизов был задержан 15 августа текущего года после возвращения из Москвы.
"По данным следствия, находясь в российской столице, таджикский мигрант регулярно распространял через соцсети фото и видео экстремистского характера: так, на своей страничке в "Одноклассниках" он поместил черный флаг ИГ и призывал пользователей поддержать идеи этой группировки", — сообщил собеседник агентства в облсуде.
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