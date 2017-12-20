Выходец из ЦА получил 6 лет тюрьмы за пропаганду терроризма в России

Находясь в российской столице, уроженец Центральной Азии Фируз Абдулазизов регулярно распространял через соцсети фото и видео экстремистского характера

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Суд на юге Таджикистана приговорил Фируза Абдулазизова к шести годам лишения свободы за пропаганду идей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) через социальные сети, сообщает Sputnik Таджикистан.

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"Фируз Абдулазизов судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 УК "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием средств массовой информации или сети Интернет", — говорится в сообщении.

Абдулазизов был задержан 15 августа текущего года после возвращения из Москвы.

"По данным следствия, находясь в российской столице, таджикский мигрант регулярно распространял через соцсети фото и видео экстремистского характера: так, на своей страничке в "Одноклассниках" он поместил черный флаг ИГ и призывал пользователей поддержать идеи этой группировки", — сообщил собеседник агентства в облсуде.

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