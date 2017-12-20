06:53 25 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Сотрудник закрывает дверь следственного изолятора

Выходец из ЦА получил 6 лет тюрьмы за пропаганду терроризма в России

Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Борьба с терроризмом (21)
96 0 0

Находясь в российской столице, уроженец Центральной Азии Фируз Абдулазизов регулярно распространял через соцсети фото и видео экстремистского характера

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Суд на юге Таджикистана приговорил Фируза Абдулазизова к шести годам лишения свободы за пропаганду идей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) через социальные сети, сообщает Sputnik Таджикистан.

Сотрудники ФСБ показали компоненты бомбы, найденной при задержании членов ячейки ИГ
ФСБ РФ
ФСБ показала компоненты бомбы, найденной при задержании игиловцев
"Фируз Абдулазизов судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 УК "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием средств массовой информации или сети Интернет", — говорится в сообщении.

Абдулазизов был задержан 15 августа текущего года после возвращения из Москвы.

"По данным следствия, находясь в российской столице, таджикский мигрант регулярно распространял через соцсети фото и видео экстремистского характера: так, на своей страничке в "Одноклассниках" он поместил черный флаг ИГ и призывал пользователей поддержать идеи этой группировки", — сообщил собеседник агентства в облсуде.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Тема:
Борьба с терроризмом (21)

По теме

Путин: странам СНГ небезразлично, куда будут возвращаться террористы
Теги:
Борьба с терроризмом, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Невосполнимые утраты 2017 года
Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
В Иерусалиме Санта-Клаус верхом на верблюде раздает подарки горожанам
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054