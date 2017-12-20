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В Ташкенте обнаружили нелегальный GSM-шлюз для международных звонков

© Foto: pixabay.com / terimakasih0
Происшествия
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Мошенник получал незаконную прибыль, наживаясь на операторах связи, при этом пользователи услуг и не подозревали, что содержание их переговоров могло стать известным третьим лицам

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Служба национальной безопасности задержала 32-летнего жителя Гулистана Тохира Хазгалеева за организацию в одной из квартир в Юнусабадском районе Ташкента незаконного пункта международных телефонных переговоров с использованием GSM-шлюзов.

Это позволяло мошеннику получать незаконную прибыль и наживаться на отечественных операторах связи. При этом пользователи услуг и не подозревали, что содержание их переговоров могло стать известным третьим лицам.

"В ходе задержания в квартире были обнаружены один GSM-роутер (шлюз) на 32 портах, один комплект компьютерной техники, 32 антенны и другая техника, используемая для оказания незаконной услуги телефонной связи", — отметил корреспонденту Sputnik представитель силового ведомства.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении Т.Хазгалеева уголовное дело по статье 278-1 (нарушение правил информатизации) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные мероприятия.

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Кроме того, Гулистанский суд по уголовным делам осудил на днях за подобное преступление уроженца Ташкента 42-летнего Алижона Адилова. Он был приговорен к штрафу в размере 3,7 миллиона сумов. Суд также постановил конфисковать в пользу государства принадлежащую Адилову компьютерную и иную технику стоимостью 20 миллионов сумов.

Отметим, что GSM-шлюзы позволяют мошенникам преобразовывать международные звонки во внутрисетевые, что значительно снижает расходы на телефонные переговоры.

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Теги:
Ташкент, Беспроводные технологии, IT-технологии



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