В Ташкенте обнаружили нелегальный GSM-шлюз для международных звонков

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Служба национальной безопасности задержала 32-летнего жителя Гулистана Тохира Хазгалеева за организацию в одной из квартир в Юнусабадском районе Ташкента незаконного пункта международных телефонных переговоров с использованием GSM-шлюзов.
Это позволяло мошеннику получать незаконную прибыль и наживаться на отечественных операторах связи. При этом пользователи услуг и не подозревали, что содержание их переговоров могло стать известным третьим лицам.
"В ходе задержания в квартире были обнаружены один GSM-роутер (шлюз) на 32 портах, один комплект компьютерной техники, 32 антенны и другая техника, используемая для оказания незаконной услуги телефонной связи", — отметил корреспонденту Sputnik представитель силового ведомства.
Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении Т.Хазгалеева уголовное дело по статье 278-1 (нарушение правил информатизации) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные мероприятия.
Отметим, что GSM-шлюзы позволяют мошенникам преобразовывать международные звонки во внутрисетевые, что значительно снижает расходы на телефонные переговоры.
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