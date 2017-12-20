Всевидящее око: камеры в Ташкенте повысили раскрываемость преступлений

Более половины махаллей в столице Узбекистана уже оснащены камерами, сигналы с которых поступают на компьютеры опорных пунктов милиции

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Камеры видеонаблюдения, установленные в жилых массивах Ташкента в рамках проекта "Безопасный город", увеличили раскрываемость преступлений более чем на 50%, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам подполковника МВД Даврона Азизова, более половины из общего числа махаллей в столице (всего 506 махаллей. — Ред.) уже оснащены камерами. Сигналы с этих устройств поступают на компьютеры опорных пунктов милиции. За происходящим на мониторах следят добровольцы из махаллинских сходов граждан.

"При раскрытии совершенных преступлений камеры, которые в основном устанавливаются при входе в подъезды жилых домов, а также смотрящие на придомовую территорию и парковки, оказывают очень хорошую помощь. Все поступающие записи архивируются и хранятся на специальных серверах, а это дает возможность сотрудникам внутренних дел просматривать их в любое время", — пояснил собеседник.

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Проект по установке камер видеонаблюдения на жилых домах и в общественных местах в Ташкенте стартовал в прошлом году. Его инициировала городская администрация. Первоначально планировалось использовать на эти цели средства собственников жилья, однако затем было принято решение реализовать проект за счет бюджета.

Вместе с камерами в столице устанавливаются сигнализации и "тревожные кнопки". Ранее МВД республики заявляло, что до конца 2017 года оснастит ими все школы, лицеи и колледжи. Часовая оплата "тревожной кнопки" составляет 1207 сумов. На сегодняшний день этим видом услуги также эффективно пользуются кассы, банки, развлекательные учреждения.

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