06:53 25 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Камера видеонаблюдения

Всевидящее око: камеры в Ташкенте повысили раскрываемость преступлений

© Pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
108261

Более половины махаллей в столице Узбекистана уже оснащены камерами, сигналы с которых поступают на компьютеры опорных пунктов милиции

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Камеры видеонаблюдения, установленные в жилых массивах Ташкента в рамках проекта "Безопасный город", увеличили раскрываемость преступлений более чем на 50%, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам подполковника МВД Даврона Азизова, более половины из общего числа махаллей в столице (всего 506 махаллей. — Ред.) уже оснащены камерами. Сигналы с этих устройств поступают на компьютеры опорных пунктов милиции. За происходящим на мониторах следят добровольцы из махаллинских сходов граждан.

"При раскрытии совершенных преступлений камеры, которые в основном устанавливаются при входе в подъезды жилых домов, а также смотрящие на придомовую территорию и парковки, оказывают очень хорошую помощь. Все поступающие записи архивируются и хранятся на специальных серверах, а это дает возможность сотрудникам внутренних дел просматривать их в любое время", — пояснил собеседник.

Камера слежения
© Sputnik/ Руслан Кривобок
ГУВД Ташкента опровергло слухи о фиксации камерами нового вида нарушений
Проект по установке камер видеонаблюдения на жилых домах и в общественных местах в Ташкенте стартовал в прошлом году. Его инициировала городская администрация. Первоначально планировалось использовать на эти цели средства собственников жилья, однако затем было принято решение реализовать проект за счет бюджета.

Вместе с камерами в столице устанавливаются сигнализации и "тревожные кнопки". Ранее МВД республики заявляло, что до конца 2017 года оснастит ими все школы, лицеи и колледжи. Часовая оплата "тревожной кнопки" составляет 1207 сумов. На сегодняшний день этим видом услуги также эффективно пользуются кассы, банки, развлекательные учреждения.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

В Намангане заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД
УБДД Ташкента опровергло слухи о неработающих камерах на дорогах
Камеры фиксации нарушений появятся еще на 280 перекрестках Ташкента
Теги:
МВД Узбекистана, Ташкент, Расследование преступлений



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Невосполнимые утраты 2017 года
Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
В Иерусалиме Санта-Клаус верхом на верблюде раздает подарки горожанам
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054