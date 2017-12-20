Узбекистанец убил земляка за отказ сыграть в настольный теннис

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела об убийстве гражданином Узбекистана своего соотечественника.
Разозлившись, подсудимый нанес мужчине несколько ударов ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался по пути в больницу, передает пресс-служба СКР Краснодарского края.
Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый находится под стражей.
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