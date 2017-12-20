Узбекистанец убил земляка за отказ сыграть в настольный теннис

В Краснодарском крае подсудимый в нетрезвом состоянии подошел к своему соотечественнику, который играл в пинг-понг, и предложил сыграть вместе, за отказ он ударил его ножом несколько раз

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела об убийстве гражданином Узбекистана своего соотечественника.

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По версии следствия, мужчины работали и проживали на территории транспортной компании. Вечером 24 августа 2017 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к знакомому, который играл в настольный теннис, и захотел присоединиться. Однако тот отказал.

Разозлившись, подсудимый нанес мужчине несколько ударов ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался по пути в больницу, передает пресс-служба СКР Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый находится под стражей.

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