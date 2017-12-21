Пограничники задержали партию контрабандного опия из Таджикистана

В настоящее время Управление СНБ по Джизакской области возбудило в отношении задержанных уголовное дело

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Пограничники Узбекистана пресекли очередную попытку контрабандного провоза крупной партии наркотиков из Таджикистана, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель Комитета по охране государственной границы (КОГГ) СНБ.

Попытка провоза 5,8 килограмма опия была осуществлена в горной местности Бахмальского района Джизакской области.

"Наркотики перевозили граждане Таджикистана Акмалжон Гулмуродов 1976 года рождения и Оловуддин Ибодуллаев 1990 года рождения, проживающие в Пенджикентском районе Согдийской области", — отметил представитель КОГГ СНБ.

По его словам, наркокурьеры признались, что пытались провезти опий на территорию республики для дальнейшей продажи.

В настоящее время Управление СНБ по Джизакской области возбудило в отношении задержанных дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, проводятся следственные мероприятия.

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