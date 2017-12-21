02:07 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина в наручниках

Пограничники задержали партию контрабандного опия из Таджикистана

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
Получить короткую ссылку
228 0 0

В настоящее время Управление СНБ по Джизакской области возбудило в отношении задержанных уголовное дело

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Пограничники Узбекистана пресекли очередную попытку контрабандного провоза крупной партии наркотиков из Таджикистана, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель Комитета по охране государственной границы (КОГГ) СНБ.

Узбекские пограничники
© Flickr
Узбекские пограничники за месяц пресекли контрабанду на 1,5 млрд сумов
Попытка провоза 5,8 килограмма опия была осуществлена в горной местности Бахмальского района Джизакской области.

"Наркотики перевозили граждане Таджикистана Акмалжон Гулмуродов 1976 года рождения и Оловуддин Ибодуллаев 1990 года рождения, проживающие в Пенджикентском районе Согдийской области", — отметил представитель КОГГ СНБ.

По его словам, наркокурьеры признались, что пытались провезти опий на территорию республики для дальнейшей продажи.

В настоящее время Управление СНБ по Джизакской области возбудило в отношении задержанных дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, проводятся следственные мероприятия.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
наркотики, контрабанда, Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054