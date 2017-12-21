СМИ: в Мельбурне 19 человек пострадали в результате наезда автомобиля

В четверг автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурна. Водитель задержан, полиция опрашивает свидетелей происшествия.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Количество пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в австралийском городе Мельбурне увеличилось до 19 человек, передает телеканал SBS.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших, в том числе ребенке дошкольного возраста.

Корреспондент телеканала Сара Або написала на своей странице в Twitter, что сейчас полиция оцепила район Флиндерс-стрит.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.

В четверг автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурна. Водитель арестован, полиция опрашивает свидетелей происшествия.

Также есть информация о задержании еще одного человека, причастного к трагедии.

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