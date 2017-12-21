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Нож в руке

В Уфе узбекистанец в магазине 17 раз ударил ножом возлюбленную

CC0 / pixabay
Происшествия
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Мужчина преследовал девушку от подъезда ее дома, в продуктовом магазине он вручил девушке цветы, но она отказалась их принимать, после чего он достал нож и начал наносить ей удары

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Гражданин Узбекистана в одном из магазинов Уфы из ревности нанес многочисленные ножевые ранения своей сожительнице, а когда женщина скончалась, пытался совершить самоубийство, передает Следственное управление СК РФ по Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 декабря.

Топор на асфальте
© Flickr/ Benny Mazur
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"По версии следствия, вечером 26-летний гражданин Узбекистана, находясь в магазине, нанес не менее 17 колото-резаных ранений своей сожительнице из ревности, так как получил отказ продолжать с ним отношения. От полученных повреждений 23-летняя потерпевшая скончалась на месте", — говорится в сообщении.

После этого злоумышленник пытался покончить с собой и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи допрашивают тех, кто стал свидетелем трагедии в магазине. Подозреваемый в больнице находится под охраной", — добавили в ведомстве.

Как сообщали местные СМИ, трагедия произошла в ночь на 21 декабря, мужчина преследовал возлюбленную от подъезда ее дома. В продуктовом магазине он вручил девушке цветы, но она отказалась их принимать, после чего мужчина достал нож и начал наносить ей удары. Убедившись, что девушка мертва, он попытался убить себя, а потом просил очевидцев "добить его". Пользователи социальных сетей утверждали, что мужчина таким образом сделал девушке предложение, но получил отказ.

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Теги:
Уфа



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