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Судебный молоток, архивное фото

Суд получит обвинение по делу о теракте в Стокгольме до 23 января

© Sputnik/ Андрей Старостин
Происшествия
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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (21)
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На этой неделе также стало известно, что прокуратура завершила следствие по этому делу и что суд над подозреваемым Акиловым ожидается в феврале

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Прокуратура Швеции намерена передать суду не позднее 23 января 2018 года обвинение по делу о теракте в Стокгольме, совершенном в апреле этого года, в котором подозревается выходец из Узбекистана Рахмат Акилов.

"Судебное преследование будет возбуждено не позднее 23 января 2018 года", — сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Швеции.

Александр Горохов
© Flickr/ из личного архива Александра Горохова
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Дата обвинения стала известна в связи с продлением ареста подозреваемого. На этой неделе также стало известно, что прокуратура завершила следствие по этому делу и что суд над подозреваемым Акиловым ожидается в феврале.

Седьмого апреля текущего года грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машина была угнана, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли пять человек, 15 — получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

Главным подозреваемым в преступлении является 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления, и с тех пор он находится под стражей. За время следствия проведена судебно-психологическая экспертиза и, по данным шведских СМИ, врачи не нашли каких-либо расстройств в психике подозреваемого.

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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (21)
Теги:
теракт, Стокгольм, Узбекистан



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