Суд получит обвинение по делу о теракте в Стокгольме до 23 января

На этой неделе также стало известно, что прокуратура завершила следствие по этому делу и что суд над подозреваемым Акиловым ожидается в феврале

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Прокуратура Швеции намерена передать суду не позднее 23 января 2018 года обвинение по делу о теракте в Стокгольме, совершенном в апреле этого года, в котором подозревается выходец из Узбекистана Рахмат Акилов.

"Судебное преследование будет возбуждено не позднее 23 января 2018 года", — сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Швеции.

© Flickr/ из личного архива Александра Горохова Считать Узбекистан "гнездом терроризма" могут только глупые люди

Дата обвинения стала известна в связи с продлением ареста подозреваемого. На этой неделе также стало известно, что прокуратура завершила следствие по этому делу и что суд над подозреваемым Акиловым ожидается в феврале.

Седьмого апреля текущего года грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машина была угнана, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли пять человек, 15 — получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

Главным подозреваемым в преступлении является 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления, и с тех пор он находится под стражей. За время следствия проведена судебно-психологическая экспертиза и, по данным шведских СМИ, врачи не нашли каких-либо расстройств в психике подозреваемого.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.