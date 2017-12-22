В Москве арестованы 9 человек, которые оформляли документы террористам

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Девять сотрудников так называемого центра помощи мигрантам задержаны в Москве за оформление документов сторонникам террористов и другим нелегалам, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Подчеркивается, что противоправная деятельность осуществлялась под эгидой одного из так называемых центров помощи мигрантам, оказывающих юридические консультации по вопросам миграции.
Сообщается, что в ходе операции ликвидированы две подпольные лаборатории, оснащенные спецоборудованием для изготовления поддельных документов. Кроме того, изъято большое количество бланков и изготовленных паспортов граждан государств ЦАР, патентов, миграционных карт, водительских удостоверений, дипломов о высшем образовании, медицинских, трудовых книжек и других документов учета.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация незаконной миграции".
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