В Москве арестованы 9 человек, которые оформляли документы террористам

Противоправная деятельность осуществлялась под эгидой одного из так называемых центров помощи мигрантам, оказывающих юридические консультации по вопросам миграции

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Девять сотрудников так называемого центра помощи мигрантам задержаны в Москве за оформление документов сторонникам террористов и другим нелегалам, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

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"ФСБ РФ совместно с МВД РФ пресечена противоправная деятельность участников этнической группы, причастных к организации канала легализации в РФ незаконных мигрантов из Центрально-Азиатского региона (ЦАР), в том числе сторонников международных террористических организаций… В результате проведенной в Москве спецоперации задержаны девять членов группы из числа выходцев из ЦАР", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что противоправная деятельность осуществлялась под эгидой одного из так называемых центров помощи мигрантам, оказывающих юридические консультации по вопросам миграции.

Сообщается, что в ходе операции ликвидированы две подпольные лаборатории, оснащенные спецоборудованием для изготовления поддельных документов. Кроме того, изъято большое количество бланков и изготовленных паспортов граждан государств ЦАР, патентов, миграционных карт, водительских удостоверений, дипломов о высшем образовании, медицинских, трудовых книжек и других документов учета.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация незаконной миграции".

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