Узбекистанцу вынесли в Алматы приговор за убийство двух младенцев

Эмиль Гильмутдинов проведет за решеткой 20 лет, его сожительница Алла Волченко — 18 лет

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор по делу об убийстве близнецов, сообщает Sputnik Казахстан.

На скамье подсудимых — родители погибших детей: 29-летний гражданин Узбекистана Эмиль Гильмутдинов и 34-летняя Алла Волченко. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами 1, 3, 7 части 2 статьи 99 (убийство) и статьей 119 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Суд признал Гильмутдинова виновным по статьям 99 (убийство) части 2 пунктам 1, 3, 7 и 119 (оставление в опасности) и приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной максимальной безопасности с принудительным лечением от алкоголизма.

Алла Волченко проведет за решеткой 18 лет. Отбывать наказание ей предстоит в учреждении средней безопасности, с принудительным лечением от алкоголизма.

Гильмутдинов в суде раскаялся и полностью признал свою вину, Алла Волченко просила суд не лишать ее родительских прав на старшего ребенка — двухлетнего Равиля.

Старшего сына суд постановил передать в органы опеки и попечительства при акимате.

Тела двух годовалых мальчиков были обнаружены в неработающем холодильнике в сентябре в одной из съемных квартир. В убийстве подозревается сожитель матери детей. Мужчина утверждает, что он отец убитых мальчиков. Родители были задержаны на следующий день после обнаружения тел. Кроме того, у подозреваемых есть еще один ребенок — двухлетний мальчик, которого они бросили на улице в центре Алматы.

Осужденные объяснили свой поступок тем, что дети мешали им спать.

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