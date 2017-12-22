Двое узбекистанцев сбежали из суда Москвы, отпросившись покурить

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Двое задержанных, убежавшие из суда на юго-востоке Москвы, не сопровождались конвоем, заявляет в пятницу столичный главк МВД РФ.
"Информация о сбежавших из-под конвоя задержанных … не соответствует действительности", — сообщает пресс-служба полиции.
При этом в полиции подтвердили, что задержанные "покинули здание (суда) самовольно". По факту ЧП проводится проверка.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.