Двое узбекистанцев сбежали из суда Москвы, отпросившись покурить

Инцидент произошел в Кузьминском суде Москвы, где слушалось дело о депортации граждан из страны

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Двое задержанных, убежавшие из суда на юго-востоке Москвы, не сопровождались конвоем, заявляет в пятницу столичный главк МВД РФ.

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Как сообщалось, инцидент произошел в Кузьминском суде: двое граждан Узбекистана, которых должны были депортировать из страны, но не успели передать приставам, убежали, отпросившись на перекур.

"Информация о сбежавших из-под конвоя задержанных … не соответствует действительности", — сообщает пресс-служба полиции.

При этом в полиции подтвердили, что задержанные "покинули здание (суда) самовольно". По факту ЧП проводится проверка.

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