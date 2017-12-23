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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев: все здания в Tаshkent Сity должны гармонировать друг с другом

© Фото: пресс-служба президента РУз
Происшествия
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Проект международного делового центра Tashkent Сity будет доработан

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с усовершенствованным проектом международного делового центра Tаshkent Сity, возводимого между улицами Алишера Навои, Алмазар, Ислама Каримова и Фурката. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства, побывав на территории строительства Tаshkent Сity 28 октября текущего года, обсудил задачи, стоящие перед заказчиками и строителями, организационные и финансовые вопросы, дал поручения по дальнейшей доработке проекта, ускорению строительства.

Сегодня президент еще раз осмотрел проекты, доработанные на основе его поручений.

Проект будущего делового центра Ташкент Сити
© ГУП "Тошкентбошплан"
Представлен проект "Ташкент Сити" стоимостью $1 млрд
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по благоустройству и дальнейшему улучшению архитектурного облика центральной части города Ташкента, а также созданию необходимых условий для жителей и гостей столицы от 28 июля 2017 года при Кабинете Министров организована дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории международного делового центра Tashkent City.

Глава государства побывал в административном здании международного делового центра, где ознакомился с реализуемыми проектами, рабочими процессами.

Согласно улучшенной концепции международного делового центра Tаshkent Сity здания и сооружения возводятся различными строительными организациями. Проекты реализуются совместно с инвесторами из Китая, Турции, Южной Кореи и других стран.

Мирзиёев побеседовал с инвесторами, участвующими в строительстве, поинтересовался их мнением и инициативами.

Центр, который станет "городом в городе", будет построен в два этапа в ближайшие четыре года.

Шавкат Мирзиёев отметил, что здания и сооружения, возводимые в международном деловом центре Tаshkent Сity, должны соответствовать общей дизайнерской идее комплекса и гармонировать друг с другом.

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