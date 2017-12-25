Автомобиль с узбекистанцами перевернулся на трассе под Саратовом

Один человек погиб и четыре пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля под Саратовом

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Накануне, 24 декабря, легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Советском районе Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, в результате один человек погиб и четыре пострадали.

Инцидент произошел на 61-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном.

Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП одна пассажирка 38 лет от полученных травм скончалась на месте, другие пассажиры — женщина 30 лет и трое мужчин в возрасте от 25 до 33 лет — с травмами доставлены в лечебное учреждение.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в автомобиле находились граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

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