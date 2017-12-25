Штормовой ветер в Навоийской области повредил крыши зданий

Порывы ветра 24 декабря достигали 18 м/с, информации о пострадавших не поступало

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Штормовой ветер в Нуратинском и Томдинском районах Навоийской области повредил отдельные фрагменты крыш административных и жилых зданий, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Порывы ветра 24 декабря достигали 18 м/с.

Для ликвидации последствий на местах появились оперативные штабы во главе с хокимами районов в составе представителей УЧС, УВД, коммунальных служб районов и других причастных ведомств.

Информации о пострадавших не поступало.

Сильные порывы ветра в Навоийской области ожидаются также 25 декабря, поэтому МЧС просит соблюдать меры предосторожности.

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