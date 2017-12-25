МЧС Узбекистана объявило штормовое предупреждение на перевале Камчик

Ожидаются ухудшение видимости до 50-100 метров, усиление ветра и снежные заносы

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В районе перевала Камчик 26-27 декабря ожидаются штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололед, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

"Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, временами сильные, туман с ухудшением видимости до 50-100 м, усиление ветра до 22-25 м/с, на дороге снежные заносы, гололедица", — говорится в сообщении.

С 26 декабря понизится температура воздуха, к 27-28 декабря ночью столбик термометра опустится до 10-15 градусов мороза, днем — до 5-10 градусов мороза.

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