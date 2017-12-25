Двое пострадавших в ДТП под Саратовом — в тяжелом состоянии

Один человек погиб и четверо пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля под Саратовом

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Медики оценивают состояние двоих пассажиров из перевернувшегося в Саратовской области минивэна как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Минздрава области Ирину Шварцкопф.

В настоящее время их готовят к транспортировке в областную больницу Саратова для оказания медицинской помощи более высокого уровня, уточнила она.

Собеседница агентства уточнила, что всего в ДТП пострадали семь человек, из них один скончался, четверо были госпитализированы и еще двое направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, инцидент произошел накануне, 24 декабря, на 61-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном.

Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования съехал в правый кювет и опрокинулся.

По данным местных СМИ, в автомобиле находились граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

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