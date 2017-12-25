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США удовлетворены помощью Ташкента в расследовании теракта в Нью-Йорке

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Происшествия
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Тема:
Теракт в Нью-Йорке: узбекистанец наехал на толпу во имя ИГ (29)
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Американская сторона выразила благодарность представителям узбекской дипмиссии США в Узбекистане за сотрудничество

ТАШКЕНТ, 25 дек — Spuntik. США удовлетворены качеством и оперативностью помощи МВД Узбекистана в расследовании теракта в Нью-Йорке, в совершении которого обвиняют уроженца республики Сайфулло Саипова.

В Нью-Йорке 31 октября грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. Восемь человек погибли, 12 человек получили травмы. Подозреваемый был задержан и госпитализирован.

"Американская сторона была удовлетворена качеством и оперативностью помощи правоохранительного ведомства Узбекистана в расследовании теракта, совершенного 31 октября в Нью-Йорке 29-летним уроженцем Ташкента", — передает РИА Новости.

По данным МВД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности американской дипмиссии в республике. В частности, американская сторона выразила признательность за высокую степень безопасности представителей дипмиссии США в Узбекистане, обеспечиваемую сотрудниками отдельного батальона по охране диппредставительств при МВД республики, добавили в министерстве.

Место наезда автомобиля в Нью-Йорке
REUTERS / Brendan McDermid
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Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в 2010 году Саипов выиграл визовую лотерею грин-карт и в том же году выехал в США. У себя на родине Саипов не привлекался к уголовной ответственности и в целом не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его родители проповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями.

В конце ноября Саипов предстал перед федеральным судом Нью-Йорка и не признал свою вину. В общей сложности ему вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ (запрещена в РФ. — Ред.), а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства.

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Тема:
Теракт в Нью-Йорке: узбекистанец наехал на толпу во имя ИГ (29)
Теги:
терракт, Борьба с терроризмом, Сейфулло Саипов, Узбекистан, США



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