В Узбекистане осудили группировку наркодельцов

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Самаркандский городской суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении членов организованной преступной группировки (ОПГ), специализировавшейся на контрабанде наркотических средств из Таджикистана.
В группировку входили шесть жителей Ургутского района, которые наладили канал по доставке наркотиков из соседнего государства.
"Оперативники СНБ получили сведения о том, что под руководством 33-летнего Элбека Тураева на территории района действует организованная преступная группировка. Она наладила преступную связь с жителем приграничного села в Таджикистане по имени Мардонбой, у которого приобретались крупные партии опия. Затем наркотики контрабандным путем через трудноконтролируемые участки госграницы завозились в Узбекистан", — рассказал представитель судебной инстанции.
В результате проведенных специальных операций главарь ОПГ Э.Тураев и его подельники Э.Хамроев, А.Хушвактов, О.Пайзиев, А.Муминов и Л.Ибрагимов были задержаны. В ходе обыска домов членов группировки были изъяты крупные партии опия, электронные весы, две автомашины, на которых осуществлялась транспортировка наркотиков, более 50 миллионов сумов, полученных преступным путем, два незарегистрированных охотничьих ружья.
На основе рассмотренных материалов и вещественных доказательств все члены ОПГ были признаны виновными и осуждены по ряду статей Уголовного кодекса Узбекистана на срок от 12 до 15 лет лишения свободы.
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