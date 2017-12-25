В Узбекистане осудили группировку наркодельцов

В группировку входили шесть жителей Ургутского района, которые наладили канал по доставке наркотиков из соседнего государства

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Самаркандский городской суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении членов организованной преступной группировки (ОПГ), специализировавшейся на контрабанде наркотических средств из Таджикистана.

В группировку входили шесть жителей Ургутского района, которые наладили канал по доставке наркотиков из соседнего государства.

"Оперативники СНБ получили сведения о том, что под руководством 33-летнего Элбека Тураева на территории района действует организованная преступная группировка. Она наладила преступную связь с жителем приграничного села в Таджикистане по имени Мардонбой, у которого приобретались крупные партии опия. Затем наркотики контрабандным путем через трудноконтролируемые участки госграницы завозились в Узбекистан", — рассказал представитель судебной инстанции.

В результате проведенных специальных операций главарь ОПГ Э.Тураев и его подельники Э.Хамроев, А.Хушвактов, О.Пайзиев, А.Муминов и Л.Ибрагимов были задержаны. В ходе обыска домов членов группировки были изъяты крупные партии опия, электронные весы, две автомашины, на которых осуществлялась транспортировка наркотиков, более 50 миллионов сумов, полученных преступным путем, два незарегистрированных охотничьих ружья.

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Как заявил представитель суда, Э.Тураев и его подельники в ходе слушаний полностью признали свою вину и детально рассказали о своей преступной деятельности, а также об организации контрабандного канала поставок наркотиков из Таджикистана, через который они сумели переправить более 20 килограммов опия.

На основе рассмотренных материалов и вещественных доказательств все члены ОПГ были признаны виновными и осуждены по ряду статей Уголовного кодекса Узбекистана на срок от 12 до 15 лет лишения свободы.

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