Автобус въехал в подземный переход на западе Москвы

Пострадавших доставляют в больницы на вертолетах, на место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Спасатели готовятся вытаскивать автобус из подземного перехода на западе Москвы, в который он въехал, по разным данным, из-за ошибки водителя или поломки.

Сейчас к лестничному маршу подъезжает специальная техника, оборудованная тросом, пишет РИА Новости.

"Пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают СОГ и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города", — сообщает ГУ МВД.

На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Пострадавших доставляли в больницы на вертолетах. Полиция задержала водителя автобуса. Он работает в "Мострансавто" с 2000 года.

Полиция предварительно назвала две версии ДТП: или водитель не справился с управлением, или автобус был неисправен. Версия теракта не рассматривается.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.