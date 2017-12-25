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Предприятие по заготовке и переработке древесины

Компании из Узбекистана были замешаны в контрабанде леса на Алтае

© Sputnik/ Александр Кондратюк
Происшествия
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Предприниматель из Барнаула по фиктивным контрактам, заключенным с партнерами в Таджикистане и Узбекистане, организовала перемещение через границу РФ и границу Таможенного союза свыше 27 тысяч кубометров российского леса

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Компании из Узбекистана участвовали в схеме по контрабанде леса общей стоимостью около 150 миллионов рублей, которую удалось раскрыть на Алтае, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Расследуется уголовное дело по факту незаконного экспорта стратегически важных товаров и ресурсов. Противоправное деяние было выявлено полицейскими совместно с Сибирским таможенным управлением и УФСБ России по Алтайскому краю", — сказала Волк.

Предприниматель из Барнаула с ноября 2014 по июль 2015 года по фиктивным контрактам, заключенным с партнерами в Таджикистане и Узбекистане, организовала перемещение через границу РФ и границу Таможенного союза железнодорожным транспортом свыше 27 тысяч кубометров российского леса общей стоимостью около 150 миллионов рублей.

В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело за контрабанду.

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Теги:
Алтай, Россия, Контрабанда



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