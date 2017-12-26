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В Воронеже узбекской паре дали 3 года колонии за попытку продать дочь

Sputnik / Владимир Песня
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Женщина и ее гражданский муж попытались продать новорожденную девочку за 30 тысяч рублей незнакомым людям, но покупателями выступили участники оперативно-разыскной операции

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Воронеже супругам из Узбекистана дали три года исправительной колонии общего режима за попытку продать новорожденную дочь за 30 тысяч рублей. Об этом передает пресс-служба Следственного комитета России.

Рука ребенка
CC0 / pixabay
Пара из Узбекистана пыталась продать новорожденную дочь в Воронеже
Следователи выяснили, что 8 сентября женщина родила в Воронеже дочь, однако в органах ЗАГС девочку не зарегистрировала. По данным СК, 10 октября в Коминтерновском районе женщина и ее гражданский муж попытались продать новорожденную девочку за 30 тысяч рублей незнакомым людям, но покупателями выступили участники оперативно-разыскной операции. Супругов арестовали, а новорожденную передали врачам.

Позже они дали признательные показания и объяснили, что хотели продать ребенка, чтобы на вырученные деньги уехать к себе на родину, поскольку срок законного пребывания на территории РФ был превышен. Супруги пытались найти на территории Воронежской области граждан либо уроженцев Узбекистана, которые захотят купить у них дочь и взять ее на воспитание.

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Теги:
Воронеж, Узбекистан, Россия



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