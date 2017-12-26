Активисты в Москве помогают избитой пожилой узбекистанке попасть домой

Избитую пожилую женщину во дворе своего дома обнаружил житель подмосковного города Домодедово в ночь с 19 на 20 декабря, он позвонил на горячую линию отряда "Лиза Алерт" с просьбой о помощи

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Активисты поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Москве пытаются помочь пожилой гражданке Узбекистана восстановить документы и воссоединиться с родственниками.

Избитую пожилую женщину во дворе своего дома обнаружил житель подмосковного города Домодедово в ночь с 19 на 20 декабря. Он позвонил на горячую линию отряда "Лиза Алерт" с просьбой о помощи.

© vk.com / Татьяна Александрова Нелла Степановна с внуком

"Во дворе своего дома он обнаружил старенькую бабушку, которая не могла назвать своего адреса, находилась в состоянии измененного сознания, и на ее лице были жуткие следы побоев. При этом от госпитализации на карете скорой помощи она отказывалась, не осознавая реальности, а полиция выезжать на место обнаружения старушки не спешила. Марат (наш заявитель) прислал нам фотографии ба, увидев которые, любому человеку стало бы не по себе", — написала координатор отряда Татьяна Александрова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Активисты добились, чтобы сотрудники полиции приехали на место и забрали пожилую женщину в отделение. В дежурной части сообщили, что она впервые была обнаружена четыре дня назад на трассе недалеко от аэропорта Домодедово, после чего неоднократно поступала в приемное отделение больницы и в отдел полиции.

Удалось выяснить, что женщину зовут Нелла Степановна, документов у нее при себе не было. Она полагала, что находится в Бухаре, сообщила имена своих родственников. Активисты нашли родственников в социальных сетях.

"Бабушка является гражданкой Узбекистана. Прожила там большую часть жизни и после смерти супруга приняла решение продать недвижимость и переехать на ПМЖ к сыну в Белоруссию. 15.12.17 она поставила сына перед фактом-я в аэропорту, жди. Но так и не приехала и не вышла на связь. Сын обратился в полицию для розыска матери. 16.12.17 ее самолет приземлился в Домодедово, откуда Нелла Степановна должна была ехать на вокзал и сесть на поезд до Витебска", — рассказала Татьяна.

Дальнейшие события пожилая женщина помнит плохо. Рассказала, что ее сбили с ног и наносили удары по голове, она очнулась в какой-то канаве и еле выбралась, затем ее нашли люди и помогли выбраться.

Сейчас состояние Неллы Степановны стабилизировалось, ее сын сын приехал в Москву. Однако главной проблемой остается восстановление документов пожилой женщины, без которых она не может ни получать бесплатную медицинскую помощь, ни вернуться в Узбекистан. Сын и внук обратились в посольство в Москве, но процесс может занять от трех до шести месяцев. При этом женщина может находиться в больнице без документов только на платной основе.

Активисты пытаются ускорить получение всех необходимых справок. Сын Неллы Степановны также обратился в отдел полиции города Домодедово, где написал заявление по факту нанесения телесных повреждений и хищения имущества его матери.

Sputnik продолжит следить за развитием ситуации.

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