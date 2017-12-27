На московской фабрике "Меньшевик" бывший владелец захватил заложников

Правоохранители оцепили район и пытаются установить контакт со злоумышленником

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Бывший владелец кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы открыл стрельбу в здании и захватил людей в заложники. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Есть информация об одном погибшем, еще двое человек ранены.

Сколько всего сотрудников фабрики мужчина удерживает в здании, пока неизвестно.

Полицейские оцепили район и пытаются установить со злоумышленником контакт. Он передвигается по территории фабрики и оказывает сопротивление при задержании.

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