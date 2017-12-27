Сотрудники ташкентского аэропорта остановили контрабанду боеприпасов

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В столичном аэропорту представитель таможенной службы совместно с сотрудниками авиационной безопасности предотвратили незаконный вывоз боевых патронов.
В ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Ташкент — Тель-Авив сотрудники таможни остановили гражданку Ф.Бахрамову, которая пыталась незаконно вывезти боевой патрон.
В ходе таможенного досмотра багажа пассажирки среди личных вещей был обнаружен боевой патрон (калибра 5,45 мм). В примечании к пассажирской таможенной декларации сказано, что провоз боеприпасов осуществляется только на основании разрешения уполномоченного органа, с обязательным указанием этого в пассажирской декларации.
Гражданин не указал эти боеприпасы в пассажирской таможенной декларации, а также не сообщил о них сотрудникам службы в ходе таможенного контроля.
В своем объяснении мужчина заявил, что не понял, как эти патроны могли попасть к нему в карман куртки. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.
Согласно ст. 246 Уголовного кодекса Узбекистана, контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документации или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием боеприпасов, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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