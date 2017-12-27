Сотрудники ташкентского аэропорта остановили контрабанду боеприпасов

Два патрона были обнаружены в куртке одного из пассажиров, вылетавшего из Ташкента в Сеул, правда, сам задержанный заявил, что не имеет представления, как боеприпасы оказались у него

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В столичном аэропорту представитель таможенной службы совместно с сотрудниками авиационной безопасности предотвратили незаконный вывоз боевых патронов.

В ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Ташкент — Тель-Авив сотрудники таможни остановили гражданку Ф.Бахрамову, которая пыталась незаконно вывезти боевой патрон.

В ходе таможенного досмотра багажа пассажирки среди личных вещей был обнаружен боевой патрон (калибра 5,45 мм). В примечании к пассажирской таможенной декларации сказано, что провоз боеприпасов осуществляется только на основании разрешения уполномоченного органа, с обязательным указанием этого в пассажирской декларации.

Ранее произошел еще один подобный случай. Так, сотрудник таможенной службы столичного аэропорта остановил гражданина, который летел в Сеул и пытался незаконно вывезти два боевых патрона (калибром 5,45 мм и 9 мм).

Гражданин не указал эти боеприпасы в пассажирской таможенной декларации, а также не сообщил о них сотрудникам службы в ходе таможенного контроля.

В своем объяснении мужчина заявил, что не понял, как эти патроны могли попасть к нему в карман куртки. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.

Согласно ст. 246 Уголовного кодекса Узбекистана, контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документации или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием боеприпасов, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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