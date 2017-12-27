Оперативники раскрыли ОПГ, 10 лет поставлявшую в Ташкент тухлое мясо

Участники ОПГ получали от мясников и ветеринаров информацию о падеже скота в Кашкадарьинской области, а затем покупали зараженные туши по 10-15 тысяч сумов за кг, разделывали и поставляли для продажи уже по 25-30 тысяч сумов за кг

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Деятельность организованной преступной группировки, которая 10 лет поставляла на рынки Ташкента и производителям колбасных изделий некачественное и зараженное мясо, удалось пресечь Службе национальной безопасности совместно с департаментом при Генеральной прокуратуре, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Участники ОПГ получали от мясников, перекупщиков и ветеринаров информацию о падеже скота в Кашкадарьинской области, а затем покупали зараженные туши по 10-15 тысяч сумов за кг. Сотрудники ветеринарного отдела Чиракчинского района Кашкадарьи за вознаграждение оформляли фиктивные документы. Руководил преступной группой 40-летний уроженец Кашкадарьи Бахром Хайдаров.

Ветеринар Эркин Бекмуродов рассказал телеканалу, что работал в паре с мясником Шерали Базаровым, который забирал больных животных на убой. На подъезде к Ташкенту товар принимал финансист ОПГ Хайрулла Сапиев. Он доставлял туши в подпольные цеха в Зангиатинском и Ташкентском районах, где испорченное мясо обрабатывали и разделывали для продажи.

"Каждый день прибывало по 3-4 туши, их разделывал. Привозили разные туши: худые, черные, некоторые издавали неприятный запах. Они говорили, чтобы я их тоже разделывал и готовил к продаже", — рассказал другой мясник, Нурмамат Янгибаев.

После обработки мясо продавали за 25-30 тысяч сумов за килограмм. Его поставляли в торговые точки нескольких районов Ташкента, в том числе на рынок "Эски Жува", а также на предприятия Asl Ta’m Sifati, "Сомсахона ЧП Муминов Хусан Хурсанджонович", мясные прилавки "Файзиев", "Косимов", "Чоршанбиев Одил".

© Sputnik/ Алексей Мальгавко На производстве в Ташкенте использовали мясо ослов

На заработанные деньги руководитель ОПГ Хайдаров покупал недвижимость и автомобили.

Сейчас в отношении группировки возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, в декабре также выяснилось, что работники цеха мясной продукции "Шаршара" в Алмазарском районе Ташкента использовали для производства колбасы ослиное мясо из Хорезмской области, которое смешивали с другой мясной продукцией.

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