Родственники директора фабрики "Меньшевик": он очень вспыльчив

Родственники владельца фабрики "Меньшевик" заявили, что у него было разрешение на оружие, а также отметили, что он может устроить скандал на пустом месте

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Родственники рассказали о вспыльчивом характере устроившего стрельбу бывшего директора фабрики "Меньшевик".

"Родственники бывшего владельца фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова заявили RT, что у него было разрешение на оружие. При этом они отметили, что Аверьянов всегда отличался вспыльчивым характером и мог устроить скандал из-за пустяка", — говорится в сообщении телеканала.

Интернет-сайты по запросу "Илья Аверьянов Меньшевик" выдают несколько десятков страниц с отзывами, которые изобилуют негативными сообщениями людей, работавших там или пытавшихся устроиться на работу. В одном из отзывов автор пишет о том, что у "Меньшевика" много разных названий, и предостерегает о возможных проблемах при найме на работу.

Еще один отзыв гласит, что на "Меньшевике" перебои с зарплатой, а помещение под общежитие находится в плохом состоянии.

Бывший начальник службы безопасности одной из компаний Ильи Аверьянова рассказал RT, что его работодатель ранее употреблял "какие-то психотропные таблетки".

"Под таблетками его речь становилась более быстрой, движения — резкими. Не знаю, продолжал ли он употреблять препараты до настоящего времени. Но к насилию он склонен не был", — добавил он.

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Глава "Опоры России" Александр Калинин заявил РИА Новости , что не знаком с начальником этого производства. Как пояснили агентству в холдинге "Объединенные кондитеры", "Меньшевик" не входит в число их участников.

По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Погиб один человек.

Спецназ вошел в здание, но Илья Аверьянов пока не обнаружен. Территория большая, ведется его поиск. Прокурор Москвы взял на личный контроль ситуацию со стрельбой на фабрике "Меньшевик".

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