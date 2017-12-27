Родственники директора фабрики "Меньшевик": он очень вспыльчив

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Родственники рассказали о вспыльчивом характере устроившего стрельбу бывшего директора фабрики "Меньшевик".
"Родственники бывшего владельца фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова заявили RT, что у него было разрешение на оружие. При этом они отметили, что Аверьянов всегда отличался вспыльчивым характером и мог устроить скандал из-за пустяка", — говорится в сообщении телеканала.
Интернет-сайты по запросу "Илья Аверьянов Меньшевик" выдают несколько десятков страниц с отзывами, которые изобилуют негативными сообщениями людей, работавших там или пытавшихся устроиться на работу. В одном из отзывов автор пишет о том, что у "Меньшевика" много разных названий, и предостерегает о возможных проблемах при найме на работу.
Еще один отзыв гласит, что на "Меньшевике" перебои с зарплатой, а помещение под общежитие находится в плохом состоянии.
Бывший начальник службы безопасности одной из компаний Ильи Аверьянова рассказал RT, что его работодатель ранее употреблял "какие-то психотропные таблетки".
"Под таблетками его речь становилась более быстрой, движения — резкими. Не знаю, продолжал ли он употреблять препараты до настоящего времени. Но к насилию он склонен не был", — добавил он.
По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Погиб один человек.
Спецназ вошел в здание, но Илья Аверьянов пока не обнаружен. Территория большая, ведется его поиск. Прокурор Москвы взял на личный контроль ситуацию со стрельбой на фабрике "Меньшевик".
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.