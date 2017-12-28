На перевале Камчик спасатели вызволили из-под снега свыше 40 машин

Ранее Узгидромет сообщал о неблагоприятных погодных условиях, связанных с осадками в виде снега, метелями и гололедицей

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. На перевале Камчик спасатели вызволили из-под снега 44 машины, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.

© Sputnik/ Стрингер МЧС Узбекистана объявило штормовое предупреждение на перевале Камчик

Накануне на перевале была метель и гололедица. В связи с необходимостью очистить дорогу от снега движение автотранспорта ограничили.

По данным МЧС, более чем 25 водителям и пассажирам потребовалась медицинская помощь. Двадцать девять детей с матерями разместили в специальных пунктах. Порядка 1800 человек обеспечили горячим чаем и едой.

Ранее Узгидромет сообщал о неблагоприятных погодных условиях, связанных с осадками в виде снега, метелями и гололедицей.

В настоящее время движение автотранспорта на перевале "Камчик" осуществляется в штатном режиме, но пока сохраняется возможность возникновения гололедицы, а также ухудшение видимости.

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