Среди пострадавших при взрыве в Петербурге есть гражданин Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге есть гражданин Узбекистана, ему оказывается медицинская помощь.
В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек. На данный момент в стационарах остаются шесть человек. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
"Среди них (пострадавших. — Ред.) — гражданин Узбекистана Иврикул Избекович Аликулов, 1957 года рождения", — сообщает МИД республики.
"Консульское управление МИД и консульские работники Узбекистана в Российской Федерации поддерживают контакты с властями Санкт-Петербурга и предпринимают меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему", — добавили в МИД республики.
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