Среди пострадавших при взрыве в Петербурге есть гражданин Узбекистана

Накануне в супермаркете в Санкт-Петербурге взорвалось устройство, эквивалентное 200 граммам тротила, всего пострадали 13 человек, сейчас в стационаре находится шесть человек

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге есть гражданин Узбекистана, ему оказывается медицинская помощь.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек. На данный момент в стационарах остаются шесть человек. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"Среди них (пострадавших. — Ред.) — гражданин Узбекистана Иврикул Избекович Аликулов, 1957 года рождения", — сообщает МИД республики.

По данным ведомства, пострадавший доставлен в городскую Александровскую больницу №17, где ему оказывается медицинская помощь. По информации медиков, состояние Аликулова стабильно тяжелое, но угрозы для жизни в данный момент нет, пишет РИА Новости.

"Консульское управление МИД и консульские работники Узбекистана в Российской Федерации поддерживают контакты с властями Санкт-Петербурга и предпринимают меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему", — добавили в МИД республики.

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