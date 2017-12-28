Пострадавшего при взрыве в петербургском магазине готовят к операции

Гражданину Узбекистана проведена компьютерная томография. У него в брюшной полости виден повреждающий элемент, похожий на гайку

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Врачи Александровской больницы, куда были доставлены несколько пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток", готовятся в ближайшее время провести операцию одному из раненых, гражданину Узбекистана, сообщил журналистам замглавврача больницы Александр Чикин.

"Повреждающий элемент попал в брюшную полость, в ближайшее время будет проведена операция", — сказал медик.

По словам главы Комитета по здравоохранению Михаила Дубины, пациент Иврикул Избекович Аликулов уже способен говорить и думает, как ему выйти на работу. Он сказал, что повреждающий элемент попал в область брюшной стенки рядом с мочеточниками. Чикин, в свою очередь, уточнил, что этот элемент внешне похож на гайку, это предположение основано на данных компьютерной томографии.

© Sputnik/ Александр Гальперин Среди пострадавших при взрыве в Петербурге есть гражданин Узбекистана

"Я надеюсь, что в ближайшее время все пациенты будут выписаны", — сказал Чикин, пишет РИА Новости.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, на данный момент в стационарах остаются шесть человек. В четверг президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом.

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