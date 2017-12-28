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Нелегальные мигранты

На Кубани злоумышленники организовали въезд в РФ 6 тысяч нелегалов

ANDREY SMIRNOV / AFP
Происшествия
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По версии следствия, 38-летний обвиняемый создал преступную группу для организации незаконного пребывания иностранцев на территории РФ, в которую вовлек четверых своих знакомых

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Перед судом на Кубани предстанут пятеро участников преступной группировки по обвинению в организации въезда в РФ более шести тысячам нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пятеро участников преступной группы обвиняются в незаконном образовании юридических лиц и незаконном использовании документов для их образования, организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела двум участниками группировки предъявлено обвинение в изготовлении поддельных документов.

Мужчина в наручниках
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По версии следствия, 38-летний обвиняемый создал преступную группу для организации незаконного пребывания иностранцев на территории РФ, в которую вовлек четверых своих знакомых, в том числе замначальника отдела по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по Краснодару.

"Распределив роли между участниками, он контролировал процесс выполнения преступных действий, раздавал им денежное вознаграждение. Соучастники, в свою очередь, принимали от заказчиков незаконных услуг документы и денежные средства от иностранных граждан за оказание услуг, изготавливали различные документы и вносили в них ложные сведения, вели учет преступного дохода, создавали фиктивные фирмы и регистрировали их", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудник полиции совместно с организатором преступлений ставили на миграционный учет иностранцев. "С августа 2016 года по май 2017 года обвиняемые организовали незаконное пребывание более 6 тысяч иностранцев на территории Российской Федерации", — уточнили в СК.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Теги:
Нелегальная миграция, Краснодарский край, Кубань



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    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

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