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МЧС предупреждает об усилении ветра в некоторых областях Узбекистана

© Sputnik/ Макс Ветров
Происшествия
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МЧС просит узбекистанцев соблюдать необходимые меры предосторожности

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Усиление ветра до 17-22 м/с, местами с порывами до 23-25 м/с ожидается 28-29 жекабря в Каракалпакстане, Ташкентской, Сырдарьинской, Навоийской и Кашкадарьинской областях, сообщает МЧС Узбекистана со ссылкой на данные Узгидромета.

29-31 декабря местами по республике возможен туман.

МЧС просит узбекистанцев соблюдать необходимые меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям переведены в режим "повышенная готовность" на новогодние праздники.

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Теги:
МЧС Узбекистана, Погодные предупреждения



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