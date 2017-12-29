Узбекские дипломаты помогут избитой в Москве пенсионерке из Бухары

В настоящее время сотрудник Консульского отдела посольства выехал к месту нахождения Чевтаевой для оказания помощи пострадавшей и решения вопроса о выдаче документа, удостоверяющего личность

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Посольство Узбекистана окажет помощь избитой 78-летней Нелле Чевтаевой из Бухары, которая была обнаружена волонтерами в тяжелом состоянии в Московской области, сообщает корреспондент Sputnik.

Гражданка Узбекистана планировала переехать на постоянное местожительство к сыну в Беларусь. Она прилетела 16 декабря в аэропорт "Домодедово". В Москве пенсионерка должна была доехать до вокзала и сесть на поезд до Витебска. Но до места назначения она не добралась.

Дальнейшие события женщина помнит плохо. По словам пенсионерки, кто-то сбил ее с ног и наносил удары по голове, она очнулась в какой-то канаве и еле выбралась, затем ее нашли люди и помогли.

"25 декабря в Консульский отдел посольства Узбекистана в Москве обратился внук пострадавшей, которому был разъяснен порядок подтверждения личности, а также вручены анкеты для заполнения. Однако он, ссылаясь на незнание анкетных данных бабушки, забрал документы с собой и больше в Консульский отдел не обращался", — отметили в пресс-службе МИДа.

В настоящее время сотрудник Консульского отдела посольства выехал к месту нахождения Н.Чевтаевой для оказания помощи пострадавшей и решения вопроса о выдаче документа, удостоверяющего личность.

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