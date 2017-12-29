В Москве двое погибли в результате наезда автобуса на остановку

В начале недели в Москве автобус въехал в подземный переход. В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Два человека погибли, по предварительным данным, после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В начале недели в Москве автобус въехал в подземный переход. В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы, пострадавших доставляли в больницы на вертолетах.

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