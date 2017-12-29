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В Самарканде членов наркогруппировки отправили в тюрьму на 14 лет

© fotolia
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Трое злоумышленников были приговорены к разным срокам лишения свободы — от 11 лет и 6 месяцев до 14 лет

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Ургутский районный суд по уголовным делам приговорил к длительным срокам лишения свободы членов организованной преступной группировки, занимавшейся ввозом и продажей наркотиков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Оперативниками СНБ было выявлено, что в приграничном районе Самарканда действует крупная наркогруппировка. Ее члены в сговоре с преступниками из соседнего Таджикистана ввозили на территорию республики наркотики. Руководил ОПГ житель Ургутского района Шерзод Холов.

Уничтожение наркотиков сотрудниками правоохранительных органов
© Sputnik/ Олег Золото
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"Сотрудники спецслужб провели ряд спецопераций, в ходе которых задержали главаря банды и других членов ОПГ. При обысках по местам их проживания было изъято более 5,3 кг опия, а также крупные суммы наличности в национальной и иностранной валюте. Также у одного из членов банды — жителя Ургутского района Кулдоша Каримова в тайнике на приусадебном участке было найдено более 1,6 кг опия", — отметил сотрудник судебной инстанции.

Помимо наркотиков у преступников в качестве вещественных доказательств конфискованы электронные весы, использовавшийся для транспортировки наркотиков автомобиль "Лачетти" и недвижимое имущество, приобретенное на доходы от продажи ядовитого зелья.

На суде обвиняемые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Решением суда Ш.Холов, Р.Жумаев, Н.Мустафаев и К.Каримов были приговорены по ряду статей Уголовного кодекса к разным срокам лишения свободы — от 11 лет и 6 месяцев до 14 лет.

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Теги:
наркотики, Самарканд, Узбекистан



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