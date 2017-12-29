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Капельница

Вице-мэр: в больницах Петербурга находится девять человек после взрыва

© Sputnik/ Алексей Куденко
Происшествия
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Тема:
Взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге (6)
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Прошедшей ночью еще четыре человека обратились за помощью к специалистам, троих из них доставили в ЛОР-отделение

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В стационарах продолжают оставаться девять пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, рассказала вице-губернатор города Анна Митянина.

Об этом вице-губернатор сообщила на своей странице в Twitter-аккаунте. По состоянию на 13:00 (29.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" — 18 человек. Остаются в стационарах девять человек.

Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге
© Sputnik/ Александр Гальперин
Среди пострадавших при взрыве в Петербурге есть гражданин Узбекистана
Также она писала, что минувшей ночью за помощью обратились еще четверо пострадавших при взрыве. После осмотра специалистами три человека оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы.

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Тема:
Взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге (6)
Теги:
Взрыв, Гражданин Узбекистана, Санкт-Петербург



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