Вице-мэр: в больницах Петербурга находится девять человек после взрыва

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В стационарах продолжают оставаться девять пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, рассказала вице-губернатор города Анна Митянина.
Об этом вице-губернатор сообщила на своей странице в Twitter-аккаунте. По состоянию на 13:00 (29.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" — 18 человек. Остаются в стационарах девять человек.
— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 29 декабря 2017 г.
В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.