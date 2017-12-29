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Патрульная машина узбекской милиции

Нападение на водителя автобуса в Ташкенте оказалось инсценировкой

AP Photo
Происшествия
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Накануне на остановке в автобус забежали двое и нанесли ножевое ранение водителю, а также украли 800 тысяч сумов. Преступление оказалось инсценировкой, которую устроил сам пострадавший, чтобы не платить по накопившимся долгам

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Ташкенте в четверг произошло во всех отношениях нерядовое преступление, сообщает корреспондент Sputnik.

Общественность была потрясена разбойным нападением на водителя автобуса №63 Бобира Зоирова. По его словам, 28 декабря примерно 21:30 к нему в автобус на остановке "Ботанический сад" заскочили двое неизвестных, которые нанесли ему ножевое ранение в правую ногу и украли 800 тысяч сумов выручки от оплаты проезда.

На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Автобус въехал в подземный переход на западе Москвы
Многие пользователи социальных сетей после этого призывали разобраться с преступниками, которые нападают на водителей и так редко ходящих в позднее время автобусов. Однако вскоре ситуация изменилась по мановению волшебной палочки.

Как сообщили в столичном ГУВД, разбойное нападение оказалось простым разводом со стороны водителя, который сам инициировал это преступление.

"Зоиров из корыстных побуждений, задолжав большую сумму денег, решил присвоить денежные средства, поступившие в кассу автобуса, чтобы рассчитаться с долгами. С этой целью вместе со своим знакомым Ботиром Джаббаровым он инсценировал разбойное нападение и для пущей убедительности нанес себе ножевое ранение", — отметили в ГУВД.

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Теги:
нападение, преступление, милиция, Узбекистан



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