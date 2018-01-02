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Пожар, архивное фото

Непотушенная сигарета стала причиной гибели женщины в новогоднюю ночь

© Sputnik/ Алексей Вовк
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (75)
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Пожар в новогоднюю ночь унес жизнь женщины в Чиланзарском районе столицы, ее супруг госпитализирован

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь, 1 января, в Чиланзарском районе Ташкента произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает UzNews.uz со ссылкой на данные УПБ ГУВД Ташкента, возгорание произошло примерно в 00:30 на 4-м этаже в однокомнатной квартире дома №34, находящейся в 24-м квартале Чиланзарского района.

Предварительной причиной пожара стала неосторожность во время курения сигареты.

Сообщается, что 59-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, забыл потушить сигарету. Окурок упал на ковер, куда были пролиты алкогольные напитки. Начавшийся пожар моментально охватил квартиру, расположенную этажом выше, в которой находилась супружеская пара.

В результате 46-летняя женщина скончалась от полученных ожогов по пути в больницу. А ее муж с тяжелыми ожогами был доставлен в реанимационное отделение больницы.

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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (75)
Теги:
Чиланзарский район, Узбекистан, Пожар



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