В Узбекистане ожидается ухудшение погоды

Из-за вторжения прохладной воздушной массы, пришедшей из районов Кавказа, в Узбекистане возможны осадки и понижение температуры

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Узбекистане 4-5 января из-за вторжения влажной и относительно прохладной воздушной массы, пришедшей из районов Кавказа, сообщает МЧС Узбекистана со ссылкой на Узгидромет.

В Каракалпакстане и Хорезмской ожидается дождь и снег с понижением температуры воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2-7 градусов тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, (25-43 км/ч).

© Sputnik/ Владимир Астапкович Узбекские подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

В районе перевала Камчик переменная облачность, временами снег, с понижением температуры воздуха до 2-8 градусов мороза ночью и 0-5 грудсо мороза днем. Ветер ожидается западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с,(54-72 км/ч).

МЧС просит водителей соблюдать меры предосторожности при движении по перевалу Камчик, а также напоминает, что при необходимости можно обратиться за помощью в постоянно действующие посты.

На странице министерства в Facebook, а также на электронных табло размещенных при въезде и выезде на Камчик периодически обновляется информация о состоянии погоды на перевале.

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