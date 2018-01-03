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В Узбекистане ожидается ухудшение погоды

© Sputnik/ Максим Блинов
Происшествия
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Из-за вторжения прохладной воздушной массы, пришедшей из районов Кавказа, в Узбекистане возможны осадки и понижение температуры

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Узбекистане 4-5 января из-за вторжения влажной и относительно прохладной воздушной массы, пришедшей из районов Кавказа, сообщает МЧС Узбекистана со ссылкой на Узгидромет.

В Каракалпакстане и Хорезмской ожидается дождь и снег с понижением температуры воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2-7 градусов тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, (25-43 км/ч).

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Узбекские подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности
В районе перевала Камчик переменная облачность, временами снег, с понижением температуры воздуха до 2-8 градусов мороза ночью и 0-5 грудсо мороза днем. Ветер ожидается западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с,(54-72 км/ч).

МЧС просит водителей соблюдать меры предосторожности при движении по перевалу Камчик, а также напоминает, что при необходимости можно обратиться за помощью в постоянно действующие посты.

На странице министерства в Facebook, а также на электронных табло размещенных при въезде и выезде на Камчик периодически обновляется информация о состоянии погоды на перевале.

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Теги:
Узгидромет, МЧС Узбекистана, Камчик, Прогноз погоды



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