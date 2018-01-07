13:38 07 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Скорая помощь, архивное фото

Девушка из ЦА выпала из окна пятого этажа дома в Москве

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
Получить короткую ссылку
128 0 0

Кыргызстанка, работающая в российской столице, выпала из окна пятого этажа, но осталась жива

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Кыргызстанка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Москве.

Состояние девушки врачи оценивают как тяжелое, у нее сломаны ноги и таз. Сейчас она находится в больнице.

Борисовские пруды
© Sputnik/ Евгений Самарин
Пьяному море по колено: узбекистанец выжил, прыгнув с моста в Москве
Жаркынай Юсупова больше 10 лет работает в столице России. Родственников в Москве у нее нет.

На проведение операции необходимо 300 тысяч рублей, активисты предлагают начать сбор средств.

"Я хотела поправить шторы и забралась на подоконник. Поскользнулась, а окно было открыто. После случившегося из Кыргызстана приехала мама, сейчас она ухаживает за мной. Если мне станет лучше, долечиваться буду на родине", — рассказала Sputnik Кыргызстан девушка.

Пострадавшей 30 лет. Она родом из Майлуу-Суу, воспитывает дочь, которая учится в пятом классе.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

64-летний иорданец Абу Али переоборудовал свой старенький Volkswagen Beetle в мини-отель
Иорданец Абу Али превратил свой старенький Volkswagen Beetle в отель
2200 кубометров льда: в Перми открыли самый большой ледяной городок в России
Самый большой ледяной городок в России: свыше 2 тысяч кубометров льда
Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год Собаки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054