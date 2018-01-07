Во Владивостоке в одном из кафе нашли тела узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Во Владивостоке в одном из кафе в найдены тела двоих выходцев из Узбекистана. Об этом передает АН Рodrobno.uz.

Тела обнаружили в подсобном помещении. По данным полиции, одному из погибших было 40 лет, а второму 54 года.

Следователи предполагают, что мужчины отравились угарным газом от небольшой печки. Сейчас правоохранители ведут доследственную проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Также инцидент с гражданами Узбекистана произошел в конце декабря под Саратовом. Легковой автомобиль с мигрантами опрокинулся в кювет. Тогда в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали.

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