В Стокгольме из-за взрыва в метро пострадал один человек

Пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница

ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Один человек получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции "Ворбю горд" стокгольмского метро в районе Худдинге, сообщает РИА Новости со ссылкой на стокгольмскую полицию.

"Согласно поступившим данным, мужчина поднял лежавший на земле предмет. Он взорвался и серьезно его ранил. Пострадавший доставлен в больницу", — уточняется в СМИ.

Сообщение поступило в 13.07 мск, место происшествия оцеплено. Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

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