19:46 07 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Schwedische Polizisten

В Стокгольме из-за взрыва в метро пострадал один человек

© AFP / Janerik Henriksson
Происшествия
Получить короткую ссылку
65 0 0

Пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница

ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Один человек получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции "Ворбю горд" стокгольмского метро в районе Худдинге, сообщает РИА Новости со ссылкой на стокгольмскую полицию.

"Согласно поступившим данным, мужчина поднял лежавший на земле предмет. Он взорвался и серьезно его ранил. Пострадавший доставлен в больницу", — уточняется в СМИ.

Сообщение поступило в 13.07 мск, место происшествия оцеплено. Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
взрыв в метро, Стокгольм



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

64-летний иорданец Абу Али переоборудовал свой старенький Volkswagen Beetle в мини-отель
Иорданец Абу Али превратил свой старенький Volkswagen Beetle в отель
СПУТНИК_Аномальные холода пришли в США и Канаду
Во власти морозов: аномальные холода пришли в США и Канаду
Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год Собаки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054